Messerattacke in Deutschland – Heldenhafter Zugführer stellte sich ICE-Täter mit Feuerlöscher in den Weg

Nach der Messerattacke in einem deutschen Intercity-Zug am Samstag kommen neue Details ans Licht.

Am Samstag kam es in Deutschland zu einem Messerangriff in einem ICE.

Am Samstag kam es in einem deutschen Zug zu einem Angriff. Ein Mann hatte mit einem Messer wahllos Passagiere und Passagierinnen auf dem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg attackiert und drei Männer schwer verletzt. Der Täter konnte unter anderem durch das couragierte Eingreifen des Zugbegleiters sowie mindestens einer Passagierin gestoppt werden. Wie die «Bild» -Zeitung am Sonntag schreibt, nahm Ersterer einen Feuerlöscher zur Hand, um den Angreifer zu stoppen. Die Frau sprühte dem Angreifer zudem Haarspray entgegen.

Polizei-Sondereinheit tauchte in Kettenhemden auf

Beim Täter handelte es sich um einen 27-jährigen Syrer, der 2014 nach Deutschland eingereist sein soll. Er soll in einem Studentenwohnheim im bayrischen Passau wohnen, welches die Polizei am Samstagabend durchsuchte. Wie das deutsche Nachrichtenportal Focus am Sonntag schreibt, soll der Mann am Tag vor dem Angriff seine Stelle verloren haben. Die Behörden gehen ausserdem davon aus, dass er unter psychischen Problemen und Wahnvorstellungen gelitten hat.