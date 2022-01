Helene Fischer äussert sich erstmals zur Geburt ihres Kindes

Bisher wurde vermutet, dass sich die Sängerin für eine Hausgeburt entschieden hatte. Nun stellt sie in einem Statement aber klar, dass dies nicht so war.

Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel (37) sind Ende Jahr zum ersten Mal Eltern geworden. Das erfuhr «Bild» aus dem engsten Familienumfeld der Sängerin. Nala, wie ihre Tochter heissen soll, sei bereits um die Weihnachtszeit zur Welt gekommen. Die 37-Jährige habe dem Bericht zufolge aber nicht in einer Klinik, sondern in ihrem Haus am Ammersee in Bayern entbunden. Dem widerspricht sie allerdings jetzt.