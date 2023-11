Helene Fischer: ARD-Moderator packt über sie aus

1 / 4 Helene Fischer begeisterte Abertausende von Fans mit ihrer «Rausch»-Tour, die sie diesen September auch ins Zürcher Hallenstadion gebracht hat. IMAGO/Action Pictures Die Sängerin wird in der letzten «Wetten, dass..?»-Ausgabe von Thomas Gottschalk am 25. November auf der Bühne stehen – neben Shirin David. Daniel Karmann/dpa Sie ist ausserdem Teil der deutschen Version des neuen Disneyfilms «Wish». Ihr dazugehörender Song wird am 17. November veröffentlicht. IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts Helene Fischer startet dieses Jahr wieder voll durch: eine riesige Tour, mehrere TV-Shows, eine Kollaboration mit Disney. Besser kann es kaum laufen.

Für den renommierten Journalisten Giovanni di Lorenzo war die Zusammenarbeit mit der Schlagerkönigin aber offenbar nicht ganz einfach.

«So etwas habe ich noch nie erlebt», offenbart er in einem Interview.

Es ist ein gutes Jahr für Helene Fischer (39): Nach ihrer grossen «Rausch»-Tour wird sie auch bald wieder in ihrem Traditionsformat «Die Helene Fischer Show» auf ZDF zu sehen sein und am 25. November für die letzte «Wetten, dass..?»-Folge auf der Bühne stehen. Ein besonderer Coup ist ihr auch mit der Zusammenarbeit mit Disney für den Film «Wish» gelungen. Ihr Song «Weil der Wunsch es wert ist» wird am 17. November veröffentlicht.

So weit, so gut. Die Performerin und ihr Management müssen aktuell aber auch Kritik einstecken. ARD-Talkshowmoderator und «Zeit»-Chefredaktor Giovanni di Lorenzo (64) hat nun ehrliche Worte darüber verloren, wie die Zusammenarbeit mit der Schlagerkönigin gelaufen ist. Er habe in seinem Leben Promis wie Comedian Michael «Bully» Herbig (55) und auch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (69) interviewt. In seinem neuen Buch sind einige dieser Interviews abgedruckt. Allerdings fehlt das mit Fischer.

Di Lorenzo über Helene Fischer: «Es war ein schwieriger Prozess»

Der Grund: Das Management wollte den Text, so wie er war, nicht freigeben. Ein «schwieriger Prozess», wie Di Lorenzo gegenüber dem «Express» verraten hat. «Nur wenige Stunden vor dem Andruck kam dann eine Fassung, in der so viel verändert und gestrichen worden war, wie ich es in meinem ganzen Berufsleben noch nie erlebt hatte.» Die stark gekürzte Version wurde veröffentlicht, allerdings, so Di Lorenzo, hätten sie in einigen, wenigen Sätzen neben dem Interview die Inhalte erläutert, die aus dem Interview gestrichen worden waren. «Das war offenbar einer der Gründe, warum mir der Nachdruck im Buch nicht erlaubt wurde.»

«Express» wollte schliesslich von Di Lorenzo wissen, ob er jemals von einem Interview-Partner oder einer -Partnerin enttäuscht worden ist: «Die, die öffentlich besonders sympathisch wirken, sind manchmal in der persönlichen Begegnung eine Enttäuschung, weil die Freundlichkeit nur eine Masche ist. Und die, die man vorab eher abstossend findet, erweisen sich plötzlich als nett, lustig und souverän.» Ob er mit dieser Aussage auf Helene Fischer anspielt, ist unklar. Es scheint aber so, als hätten die Schlagerkönigin und ihr Team nicht gerade den besten Eindruck hinterlassen.