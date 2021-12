Geschlecht des Babys bekannt – Helene Fischer bekommt im Januar ein Mädchen

Bei der am 20. November ausgestrahlten Show «Klein gegen Gross – das unglaubliche Duell» zeichnete sich Helenes Babybauch deutlich ab.

Anfang Oktober wurde bekannt, dass die Sängerin in freudiger Erwartung ist. Sie selber hätte das süsse Geheimnis lieber noch etwas länger bewahrt. «Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht», kommentierte sie dann die Babygerüchte auf Instagram.

Weihnachten feiert das Paar in ihrem Haus am Ammersee in Bayern zusammen mit der Familie. Es wird das letzte Weihnachtsfest ohne Nachwuchs sein, denn schon bald soll die Kleine das Licht der Welt erblicken.