Helene Fischer beruhigt auf der Bühne ihr besorgtes Mami 

«Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran», beschwichtigte Helene Fischer in München ihre Eltern. Video: Tiktok/@helenefischerfan5

Darum gehts Helene Fischer gibt bei ihrer Rausch-Tour mal wieder alles – und zeigt sich nicht nur von ihrer musikalischen, sondern auch akrobatischen Seite.

Dass ihrer Mutter Maria Fischer bei dem Anblick der waghalsigen Stunts manchmal schwindelig wird, kann man ihr nicht verübeln.

«Mach dir keine Sorgen, Mama, alles ist sicher», beschwichtigt die Schlagerqueen sie während der Show.

Nachdem ihre Konzertreihe in Zürich letzten Sonntag zu Ende gegangen war, tritt Helene Fischer (39) nun mit dem Cirque du Soleil in München auf. Bei insgesamt 70 Konzerten liefern die Schlagerkönigin und ihre Akrobatinnen und Akrobaten waghalsige Showeinlagen ab und das Abend für Abend. Im Publikum in der Münchner Olympiahalle sassen dieser Tage auch die stolzen Eltern, Peter und Maria Fischer.

Gerade für Mama Maria ist die Bühnenshow ihrer Tochter wohl schwer mitanzusehen. So tanzt Helene mit dem Feuer, schwingt am Trapez durch schwindelerregende Höhen und singt kopfüber – was die Mama ganz schön «atemlos» machen dürfte. Umso rührender sind die Worte, die Helene während der Show an sie richtet. «Mama, ich weiss, was du fühlst. Ich weiss mittlerweile wie es ist, wenn man sich Sorgen macht», so die Sängerin, die selbst Mutter einer kleiner Tochter ist.

Peter und Maria Fischer, die Eltern der Schalgerqueen, während einer Liveshow im Jahr 2016. imago images/Christian Schroedter

Weiter betont sie: «Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiss, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen und für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben.» Zum Schluss beruhigt sie ihre Mutter noch einmal liebevoll: «Mach dir keine Sorgen Mama, es ist alles sicher.»

Machst du dir schnell Sorgen? Gar nicht – Hakuna Matata! Kommt auf die Person an, um die ich mich sorgen muss. Ich bin übervorsichtig und überbesorgt.

Helene Fischer nach Unfall «gut erholt»

Bei den Proben für ihre Rausch-Tour letztes Jahr hatte Helene in einem Statement gesagt, dass sie es ruhiger angehen werde – allein ihrem Umfeld zuliebe. «Ich hab meiner Mum und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue. Aber einen kleinen Aha-Effekt brauchen wir ja auch auf der Bühne», sagte sie in einem Interview mit RTL.

Nichtsdestotrotz kam es dann im Juni dieses Jahres zu einem Trapezunfall, bei dem sich Fischer am Gesicht verletzt hatte und die Show abbrechen musste. Davor hatte sie tapfer ihren Song «Wunden» zu Ende gesungen. «Abgesehen von einer kleinen Narbe, die als Erinnerung bleibt, konnte ich mich während der Sommerpause bestens erholen», sagte Helene kürzlich im Interview mit 20 Minuten.