«Mir geht es fantastisch» – Helene Fischer bestätigt Baby-News auf Insta

Helene Fischer ist schwanger: Das bestätigte die Sängerin am 2. Oktober 2021 in einem Instagram-Post.

Die Sängerin äusserte sich am Samstag via Insta selbst dazu.

Am Donnerstag waren die Baby-News überraschend bekannt geworden. Die «Bild»-Zeitung hatte unter Berufung auf das «allerengste Umfeld» der «Atemlos»-Interpretin von deren Schwangerschaft berichtet. Für Fischer sei das ein schmerzhafter Moment gewesen, wie sie selbst schreibt: «Es gab wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht.»