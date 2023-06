Helene Fischer: So geht es ihr nach ihrem Bühnenunfall in Hannover

Helene Fischer verletzte sich bei ihrem Auftritt in Hannover schwer. Die Musikerin soll sich in die Arme eines Tänzers fallen lassen haben und dabei mit dem Gesicht auf dem Knie ihres Tanzpartners oder der Trapezstange aufgeschlagen sein.

Die 38-Jährige verletzte sich bei einem Manöver am Trapez so stark, dass ihre Nase blutete und ihr Blut über das Gesicht rann.

Schockmoment in Hannover: Nach rund einer Stunde musste Helene Fischer ihr Konzert abbrechen. Wie Aufnahmen von anwesenden Fans auf Tiktok zeigen, liess sich die Musikerin in die Arme eines Tänzers fallen. Dabei schlug sie allerdings mit dem Gesicht auf dem Knie ihres Tanzpartners oder der Trapezstange auf und verletzte sich so stark an der Nase, dass ihr Blut bis auf ihr Bein tropfte. Der Profi sang zwar weiter, musste schlussendlich aber die Bühne verlassen. Sofort liess sich die 38-Jährige im örtlichen Spital behandeln, wurde im Anschluss daran aber wieder entlassen.