Helene Fischer spricht im Interview über Familie, Unfall und Ruhm

Du wirkst komplett entspannt, obwohl du in wenigen Augenblicken wieder auf der Bühne stehst und vor rund 16’000 Menschen performst. Das bin ich tatsächlich. Auch nach so vielen Shows gibt es für mich nichts Schöneres, als vor das Publikum zu treten. Das erfüllt mich jeden Abend mit irrsinniger Freude und es gibt mir Kraft.

Wie gehst du mit dem Druck um, stets auf höchstem Niveau zu performen und die Erwartungen an dich und deine Fans zu erfüllen?

Druck von aussen lasse ich gar nicht erst zu. Wenn mir einer Druck macht, dann ich selbst. Ich lerne unglaublich gerne neue Dinge und will mich weiterentwickeln. Entsprechend hoch sind meine eigenen Ansprüche an mich selbst. So haben sich auch meine Shows verändert.