In den vergangenen Jahren hat sie 17 Echo-Awards abgestaubt. Nun schaffte sie es auf den fünften Platz in der Liste der meistgespielten Bestattungs-Songs.

Wir zeigen ihren Bestattungs-Hit. Und weitere unerwartete Namen, die in der Liste der traurig-schönsten Songs auftauchen.

An Beerdigungen?! – Ja, die Schlager-Königin hat tatsächlich auch melancholische Stücke in ihrem Repertoire.

Helene Fischer (36) wird gerne an Beerdigungen gespielt, wie aus einem neuen Ranking hervorgeht.

17 Echos, 16 Millionen verkaufte Tonträger alleine in Deutschland, acht Nummer-1-Alben in Deutschland, der Schweiz und Österreich – Helene Fischer (36) ist zweifelsohne die Grösste ihrer Berufssparte. Jetzt kommt der Schlager-Ikone für einmal eine sonderbare Ehre zuteil: Sie ist in der Liste der meistgespielten Trauer-Hits gelandet.