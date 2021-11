«Wetten, dass … ?»-Comeback : Helene Fischer kämpft bei Thomas Gottschalk mit den Tränen

Die Schlagersängerin Helene Fischer trat beim «Wetten, dass … ?»-Revival zum ersten Mal auf, seit sie anfangs Oktober ihre Schwangerschaft bekanntgab. Der Jubel ihrer Fans berührte Helene Fischer sichtlich.

Schlagersuperstar Helene Fischer hat in der ZDF-Show «Wetten dass..?» bei einem umjubelten Auftritt ihr neues Album «Rausch» vorgestellt. Über ihre Schwangerschaft wollte die 37-Jährige allerdings nicht sprechen, wie sie Moderator Thomas Gottschalk am Samstagabend sagte. Nachdem sie den Song «Null auf 100» performt hatte, nahm die Sängerin neben Gottschalk und Co-Gastgeberin Michelle Hunziker auf dem Showsofa Platz. «Achtet bitte darauf, dass ich in die Mitte komm'», scherzte Gottschalk.