Helene Fischer kann nach Rippenbruch ihre Tour starten

«Nichts hält mich auf» – so die Sängerin, die im September auch in Zürich Halt macht.

Aufatmen für die «Atemlos»-Interpretin: Nach einem Unfall musste Helene Fische ihre Tour verschieben . Jetzt hat die Schlagersängerin gute Neuigkeiten für ihre Fans: «Der April bringt neue Energien mit sich. In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab‘ grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!!!», schreibt sie auf Instagram.

Im März wurde bekannt, dass Fischer bei den akrobatischen Proben für ihre «Rausch»-Tour eine Rippenfraktur erlitten hatte. Die geplanten Shows in Bremen und Köln müssten deshalb verschoben werden. «Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung», sagte Fischer in einer Stellungnahme.

Viele Fans zeigten Verständnis für die Situation, andere äusserten Kritik an der Sängerin. «Schade, dass du das nicht am Tag des Unfalls, am Sonntag, gleich mitgeteilt hast, da hätte die Masse von uns ihr Hotel noch kostenlos stornieren können. Jetzt bleiben wir auf den Zusatzkosten sitzen», schrieb ein enttäuschter Fan.