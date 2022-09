Seltener Auftritt : Helene Fischer kommt für «Benissimo»-Comeback in die Schweiz

Die Fernsehmacher scheinen in diesem Jahr offenbar auf Altbewährtes zu setzen. So kommt für eine einmalige Ausgabe «Benissimo» zurück.

Bad ist es so weit: Die Schweizer Hit-Show «Benissimo» flimmert im Herbst wieder über die Bildschirme der Nation. Wie das SRF in einer Mitteilung verrät, darf sich das Schweizer Publikum auf eine Zeitreise in die Jahre der grossen Samstagabendshows freuen. So wird die Kult-Sendung, wie zu ihren besten Zeiten, von den «Tanz-Friends» eröffnet. Auch die Gäste, die zu Moderator Beni Thurnheer in die einmalige Sendung kommen, sind hochkarätig. Als Stargast wird Schlager-Queen Helene Fischer dabei sein. Gut möglich, dass sie bei diesem seltenen Auftritt ihren neuen Hit «Liebe ist ein Tanz» performt.