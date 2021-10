Nach Schwangerschaftsnews performt Helene Fischer erstmals mit Babybauch

Der Schlagerstar bestätigte die Schwangerschaft am 2. Oktober 2021 in einem Instagram-Post.

Am Montag veröffentlichte «Bild» erste Fotos von Helene Fischers Babybauch. Sie stammen vom Set der ARD-Show «Klein gegen Gross». Von vorne ist die angebliche Sieben-Monats-Kugel erstaunlicherweise kaum erkennbar.

Helene Fischer (37) erwartet laut «Bild» in wenigen Monaten bereits ihr erstes Kind.

Bei den Dreharbeiten der ARD-Show «Klein gegen Gross – das unglaubliche Duell» mit Moderator Kai Pflaume (54) trat die 37-Jährige am Sonntag in Berlin nämlich erstmals mit einer scheinbar sichtbaren Kugel auf. Die Sendung wurde zwar noch nicht ausgestrahlt, doch jemand aus Helenes Crew postete auf Instagram einen Ausschnitt der Live-Performance ihrer aktuellen Single «Volle Kraft voraus».

Hochgeschnittene Hose betont Babybauch

Für Helene ist es eine stressige Woche. Am Freitag erscheint ihr achtes Studioalbum «Rausch», ausserdem zeichnet sie in Köln gerade die neue Sat.1-Show «Helene Fischer – ein Abend im Rausch» auf. Stefan Raab (54) fungiert in der Produktion laut Pressemitteilung als «Music Supervisor».