Helene Fischer: Akrobat Jason Brügger analysiert ihren Unfall

Nach dem Sportgymnasium begab er sich ins kanadische Montréal, um an der «École nationale de cirque» eine Ausbildung zum Artisten zu absolvieren. 2016 trat er schliesslich in der SRF-Sendung «Die grössten Schweizer Talente» an.

Die 38-Jährige verletzte sich bei einem Manöver am Trapez so stark, dass ihr Blut über das Gesicht lief.

Helene Fischer musste ihr Konzert in Hannover am Sonntag abbrechen.

Den Fans von Helene Fischer stockte während des Konzerts am Sonntagabend in Hannover kurz der Atem: Die 38-Jährige verletzte sich bei ihrer Performance am Trapez. Die einen Medien schreiben seither von einem Nasenbruch, die andere berichten von einer Platzwunde zwischen den Augen. Die Videos, in denen die Sängerin mit voller Wucht aufschlägt, hat sich der Basler Akrobatikkünstler, der 2016 die Show «Die grössten Schweizer Talente» gewann, angesehen und für 20 Minuten analysiert.