710’000 Franken: Helene Fischer singt für Top-Gage auf Firmenevent

Erst Ende März gab Fischer ihr Bühnencomeback in der Schweiz.

Für den Milliardär Reinhold Würth (87) tauschte Helene Fischer am Wochenende für wenige Stunden Babyzimmer gegen Showbühne. Der Unternehmer feierte das 75. Jubiläum seiner Schrauben-Firma Würth und konnte dafür laut « Bild » ein exklusives Privatkonzert der Schlagerqueen organisieren – sehr zur Freude seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf der Feier, die in Gaisbach, ein Stadtteil der baden-württembergischen Kreisstadt Künzelsau, stattfand, performte die 37-Jährige Hits wie «Atemlos» oder «Phänomen», wie in den veröffentlichten Fan-Videos auf Instagram zu hören ist.

Helene Fischer soll pro Privatauftritt 710’000 Franken kassieren

Schon in der Vergangenheit trat Helene Fischer auf diversen Privatfeiern auf – so etwa zum 80. Geburtstag von Bau-Unternehmer Günter Papenburg und zum 100. Geburtstag der Textil-Firma Trigema. Welchen Betrag Reinhold Würth für den Auftritt der Musikerin zahlen musste, ist nicht bekannt. Wie Trigema-Chef Wolfgang Grupp jedoch im Jahr 2019 gegenüber RTL verriet, verlangte Fischer für den privaten Auftritt umgerechnet rund 710’000 Franken. Der «Bild»-Zeitung zufolge soll die Schlagersängerin nun eine Summe in ähnlicher Höhe erhalten haben.