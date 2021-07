Helene Fischer löscht all ihre Instagram-Fotos

Gemäss des Countdowns will die 36-Jährige in der Nacht vom 5. auf den 6. August Neuigkeiten verkünden.

Deutschpop-Sängerin Helene Fischer (36, «Atemlos») hat einen mysteriösen Countdown gestartet. Auf ihrer Webseite wird in orange-farbener Schrift auf schwarzem Hintergrund in Sekundenschritten auf die Nacht vom 5. zum 6. August heruntergezählt. Welches Ereignis mit Ende ihres 37. Geburtstags, den sie am 5. August feiert, ansteht, wird bislang nicht weiter erklärt.