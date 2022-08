Trotz strömenden Regen haben mehr als 130’000 Fans den Schlagerstar bei ihrem grössten Konzert aller Zeiten in München gefeiert. Für eine herzerwärmende Überraschung sorgte ihr Ex.

Emotionale Statements : Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgen am Mega-Konzert für Gänsehaut

1 / 6 Es sind Worte, die unter die Haut gehen. Schlagersängerin Helene Fischer widmet ihrem Ex emotionale Zeilen. IMAGO/osnapix «Es tat weh, doch ich muss weiterziehen und du auch». Fans erkennen diese Liedzeilen sofort, sie stammen aus ihren Hit «Volle Kraft voraus». «Schön, dass du da bist, Flo», bedankt sie sich anschliessend bei ihrem einstigen Lebensgefährten für den Support an diesem besonderen Abend. IMAGO/osnapix Zuvor sagte er die Musikerin mit herzerwärmenden Worten an: «Wir sind alle klitschnass, aber das ist scheissegal. Sie steht hinter der Bühne, genauso nass und durchgeschwitzt, aber das ist uns und ihr egal!» IMAGO/osnapix

Darum gehts Das einzige Helene-Fischer-Konzert des Jahres fand am Samstag statt und war mit 130’000 Fans ausverkauft.

Trotz miesem Wetter wurde die Stimmung der Fans nicht getrübt.

Beim Mega-Event sorgten die Schlager-Queen und ihr Ex, Florian Silbereisen (41), der ebenfalls anwesend war, für herzerwärmende Momente.

Während Monaten fiel kaum Regen. Und dann schüttet es über dem Münchner Messegelände wie aus Kübeln – ausgerechnet als Schlagerstar Helene Fischer am Samstagabend zum Open Air des Jahres lädt. 130’000 Fans trotzen dem miesen Wetter und lassen sich die Laune nicht verderben. Und das, obwohl der Auftritt zuvor noch auf der Kippe stand.

Mit einem ganz besonderen Überraschungsgast versüsste die 38-Jährige den Wartenden das Wetter-Debakel. Denn plötzlich stand kein Geringerer als ihr ehemaliger Lebensgefährte Florian Silbereisen auf der Bühne. Der 41-Jährige sorgte schliesslich mit seiner herzerwärmenden Anmoderation für einen regelrechten Gänsehaut-Moment: «Wir sind alle klitschnass, aber das ist scheissegal. Sie steht hinter der Bühne, genauso nass und durchgeschwitzt, aber das ist uns und ihr egal!»

Magst du die Musik von Helene Fischer? Ja, ich liebe sie! Einige Songs sind okay. Nein, ich mag Schlager nicht.

Der Musiker fügt weiter an: «Wir werden heute den geilsten Abend erleben. Seid ihr schon atemlos?» Das Publikum jubelt und schreit vor Freude! Und dann singt Florian plötzlich Helenes Hit «Atemlos» an und sagt: «Diese Frau macht das, so lange, wie wir können – die einmalige Helene Fischer!»

Emotionale Worte von Helene an ihren Ex

Als die Sängerin schliesslich auf der riesigen Bühne auftaucht, toben die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sogar die Sonne zeigt sich noch für einige Augenblicke. «Ich hab' gedacht, mein Herz zerspringt in 1000 Teile», sagt die Schlager-Queen angesichts der Menschenmasse. «Das ist das, was ich so lange vermisst habe.»

Gut eineinhalb Stunden heizt Helene Fischer ihren Fans ordentlich ein. Dann schlägt sie leisere Töne an und singt: «Es tat weh, doch ich muss weiterziehen und du auch». Fans erkennen diese Liedzeilen sofort, sie stammen aus ihren Hit «Volle Kraft voraus», den sie Florian gewidmet hat. Nach dem Song legt sie schliesslich noch einen drauf. «Schön, dass du da bist, Flo», bedankt sie sich bei ihrem Ex für den Support an diesem besonderen Abend.

Die enge Bindung des einstigen Paares

Zehn Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Paar am Schlagerhimmel, bis sie im Dezember 2018 überraschend ihre Trennung bekannt machten. Dennoch stehen sich die beiden nach wie vor nah und zeigen mit diesem gemeinsamen Auftritt vor Tausenden Menschen erneut, dass sie inzwischen sehr gute Freunde sind.