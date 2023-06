Schlagerstar Helene Fischer hat vor 18 Monaten geheiratet

Bei Auftritten sind sie immer wieder Hand in Hand zu sehen.

Die Hochzeit soll am 11. Dezember 2021 stattgefunden haben – an einem Samstag.

«Bild» schreibt nun, dass sie sich nur wenige Tage vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Nala (18 Monate) das Ja-Wort gegeben hatten. Die Hochzeit soll am 11. Dezember 2021 stattgefunden haben – an einem Samstag. Genau sieben Tage vor der Geburt ihres Wunschkindes, Nala kam am 18. Dezember zur Welt.