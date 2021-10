Helene Fischer Fans ärgern sich über ihre Promo-Aktion

Am 15. Oktober hat Helene Fischer ihr neues Album veröffentlicht.

Mit 24 neuen Songs sorgt Helene Fischer bei ihren Fans für einen «Rausch». Das neue Doppelalbum des Schlagerstars erschien vergangenen Freitag und präsentiert sich poppiger denn je. Den Fans scheint die «neue» Helene zu gefallen, denn nur eine Woche nach Release schaffte es das Werk an die Spitze der Charts in der Schweiz und in Deutschland.