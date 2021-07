Nanobodies stoppen Sars-CoV-2 - Helfen diese drei Alpakas uns im Kampf gegen das Coronavirus?

Viele Vorteile

Die sogenannten Nanobodies binden und neutralisieren das Virus bis zu 1000 Mal besser als zuvor entwickelte Antikörper. «Sie vereinen erstmals extreme Stabilität und höchste Wirksamkeit gegen das Virus und dessen Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-Varianten», so einer der beteiligten Wissenschaftler, Dirk Görlich, in einer Mitteilung .

Laut der Forschungsgruppe haben die Nanobodies entscheidende Vorteile gegenüber anderen Antikörpern. So halten sie zum Beispiel Temperaturen von 95 Grad Celsius aus, ohne zerstört zu werden. «Das sagt uns zum einen, dass sie im Körper lange genug aktiv bleiben könnten, um zu wirken. Zum anderen lassen sich temperaturstabile Nanobodies viel einfacher herstellen, verarbeiten und lagern», erklärt Matthias Dobbelstein, Professor an der UMG.

Einer-, Zweier- oder Dreierpack

Bereits die einfachsten Mini-Antikörper der Göttinger binden bis zu 1000 Mal stärker an das Spike-Protein als zuvor entwickelte Nanobodies gegen Covid-19. Werden sie zu Zweier- oder gar Dreierpacks kombiniert, verbessert sich die Wirkung noch einmal deutlich, heisst es in der Mitteilung: Bei allen Nanobody-Varianten – der einfachen wie der Zweier- und Dreier-Kombination – reichen geringste Mengen aus, um den Erreger zu stoppen. Dies würde beim Einsatz als Therapeutikum Erkrankte weniger belasten und die Produktionskosten deutlich reduzieren.

Klinische Studien beginnen bald

Die stärksten Kandidaten wurden dann in Zellkulturen getestet . «Dabei schauen wir, welche Nanobodies verhindern, dass sich die Viren in Zellkulturen vermehren. Indem wir die Nanobodies in vielen verschiedenen Verdünnungen testen, finden wir heraus, welche Menge ausreicht, um diesen Effekt zu erzielen», so Dobbelsteins Kollegin Antje Dickmanns.