Neue Studie

Helfen Lamas bei der Bekämpfung des Coronavirus?

Eine Studie hat herausgefunden, dass die Antikörper von Lamas bei der Bekämpfung des Coronavirus hilfreich sein könnten.

Lamas haben ein dickes Fell – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Denn Lamas könnten Corona-Antikörper ausbilden, die der Mensch selbst nicht herstellen kann. Das Lama könnte so plötzlich zu einer grossen Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus werden. Das berichtet der «Spiegel» .

Schon seit 2016 forschen belgische und US-amerikanische Wissenschaftler an Lamas, indem sie ihnen zum Beispiel ungefährliche Dosen des Sars-Virus verabreichen. Sie fanden dabei heraus, dass Lama eine Art Antikörper herstellen können, die andere Säugetiere nicht kennen: sogenannte Nano-Antikörper.

Hoffnung auf Immunität

«Dann kam das neue Coronavirus, und auf einmal wurde es dringender und wichtiger», sagt einer der Forscher. Und siehe da: Lamas sind auch fähig, gegen Corona Nano-Antikörper zu bilden. Diese sind viel kleiner als gewöhnliche Antikörper und können damit an Orte vordringen, an die menschliche Antikörper nicht kommen. Im Fall von Corona blockieren sie die winzig kleinen Spike-Proteine – die Träger, an die sich normalerweise das Coronavirus heftet.