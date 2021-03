Eine Allianz der Jungparteien von SVP, FDP, Die Mitte, GLP und EVP meldet sich in der Diskussion um die AHV-Reform zu Wort. Wie die Zeitungen von Tamedia berichten, erklärten die Parteichefs an einer Medienkonferenz, dass sie die darin enthaltenen Vorschläge zwar befürworten, langfristig aber weitreichendere Änderungen erreichen wollten, um die jungen Generationen zu schützen. Oberstes Ziel müsse es sein, bis 2040 kein Defizit im AHV-Fonds mehr aufzuweisen.

Das wollen die Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker unter anderem dadurch erreichen, indem das Rentenalter an die Lebenserwartung geknüpft wird. Ausserdem schlagen sie vor, dass die Einzahlungen künftig für alle Altersgruppen gleich ausfallen sollen. Den Bundesrat wollen sie dazu ermächtigen, den Umwandlungssatz für die Altersvorsorge zu ändern, wenn die Renditen an den Kapitalmärkten sich ändern.

Die Jungen attackieren die eigenen Mutterparteien

Die Altersvorsorge in der Schweiz steckt in der Krise. Jedes Jahr werden rund sieben Milliarden Franken von den Erwerbstätigen an die Pensionierten umverteilt. Das Problem: Weil die Gesellschaft immer älter wird, droht das ganze System zu kippen. Die Jungfreisinnigen kalkulieren, dass bis 2045 rund 200 Milliarden Franken im Vorsorgewerk fehlen. Der Ständerat hat darum die Diskussionen um eine Revision der Altersversicherung aufgenommen. Mehrere Vorschläge im Regelwerk sind stark umstritten. So unter anderem die Anhebung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre.