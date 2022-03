Sammelaktion für Ukraine – Helfende kassierten Parkbussen, jetzt drückt die Gemeinde ein Auge zu

Am 4. und 5. März fand in Sissach BL eine Sammelaktion für die Ukraine statt.

«Die Polizei hätte helfen sollen, statt Bussen zu verteilen», nervte sich eine Helferin im Anschluss an eine grossangelegte Spendenaktion in Sissach im Kanton Baselland. Am Wochenende sammelte der Verein Rumänienhilfe für die Ukraine. Hunderte von Personen folgten dem Aufruf und brachten Matratzen und weitere Hilfsgüter vor Ort in die Sissacher Hauptstrasse.