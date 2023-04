Winterthur : Helfer (30) stirbt bei Unfall auf A1 – Flüchtiger Lenker (81) verhaftet

Am vergangenen Mittwoch ist in Winterthur nach einem Unfall auf der A1 ein Mann gestorben. Die Polizei hat am Montag einen Mann verhaftet. Er wird verdächtigt, Führerflucht begangen zu haben.