Der Blindenstock von Drilon Kastrati (30) hat sich am Freitag in einer Tramtür eingeklemmt.

Das, was Drilon Kastrati am Freitagabend an der Zürcher Bahnhofstrasse erlebt hat, ist für eine Person mit Sehschwäche Albtraum und Glück zugleich. «Nach einem Restaurantbesuch machte ich mich zusammen mit einer Freundin auf den Heimweg», erzählt der 30-Jährige. Wegen seiner hochgradigen Sehbeeinträchtigung begleitete ihn die Freundin bis zur Haltestelle an der Bahnhofstrasse.

Als das Tram eintraf, habe er gewartet, bis alle Leute ausgestiegen waren. «Ich wollte anschliessend einsteigen, doch die Türen schlossen sich und mein Blindenstock blieb stecken», so Kastrati. Auch mehrmaliges Poltern an die Scheibe des Fahrzeugs habe nichts genützt. «Das Tram fuhr mit dem eingeklemmten Stock los. Ich musste daher meinen Stock loslassen.»

Klemmschutz erkennt Blindenstock nicht

Einem aufmerksamen Passanten, der in der Nähe war, entging das nicht, wie der 30-Jährige sagt. «Er rannte hinter dem Tram her bis zum Central. Dort konnte er den Stock nehmen und mir zurückbringen.» So konnte Kastrati den Heimweg allein antreten. «Ich war sehr froh darüber.» Es sei nicht selbstverständlich, dass sich jemand so beherzigt einsetzt. «Ich möchte mich ganz herzlich bei ihm für seine Hilfe bedanken», so Kastrati.