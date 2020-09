Vor Tasmanien : Helfer retten 25 der 270 gestrandeten Grindwale in Australien

Über zwei Dutzend an der australischen Insel Tasmanien gestrandeten Grindwale sind Behörden zufolge bisher gerettet worden.

Von 270 an der Küste Australiens gestrandeten Wale seien bisher 25 von Sandbänken oder aus seichtem Wasser befreit worden und befänden sich nun wieder im Meer, teilten Mitarbeiter des Meeresschutzprogrammes der tasmanischen Regierung am Dienstag mit. Damit wurde bisher knapp ein Zehntel der gestrandeten Wale befreit. Zugleich bestätigten die Behörden, dass etwa ein Drittel der Meerestiere verendet sei. Die Wale waren am Montag in der Gegend um die abgelegene Macquarie-Bucht im Westen der Insel gestrandet.