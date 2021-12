Waghalsiges Flugmanöver im St. Galler Rheintal sorgt für Diskussionen

Die Aktion eines Helikopterpiloten, der zweimal unter einer Rheinbrücke bei Sennwald SG flog und von einem News-Scout gefilmt wurde, hat in der 20-Minuten-Community für viel Diskussionsstoff gesorgt. Wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt am Montagmorgen mitteilt, hat sich der Pilot mittlerweile selbst gemeldet und angezeigt. Es werde nun ein sogenanntes Verwaltungsstrafverfahren eröffnet. «Der Sachverhalt wird nun abgeklärt und der Pilot kann eine Stellungnahme zu seinem Verhalten einreichen», sagt Christian Schubert, Mediensprecher des Bazl. Welche Konsequenzen das Manöver nach sich ziehen wird, kann noch nicht gesagt werden.

Geteilte Meinungen der Community

Und weiter: «Ich finde es ist nicht nötig, dass alles, was nicht nach Plan ist, gleich verpfiffen werden muss», kommentiert jemand. Zudem wird die Meinung kundgetan, dass man ab und zu ein Auge zudrücken sollte. «Mein Gott, was in der Schweiz nicht alles verboten ist. Alles was Spass macht», meint ein weiterer Nutzer aus der Community.