Maienfeld GR: Helikopter stürzt bei Übungsflug ab

Am Samstag stürzte dieser Helikopter bei Flugübungen ab.

Am Samstagmorgen um 8.30 Uhr starteten ein 48-jähriger Fluglehrer und sein 45-jähriger Flugschüler zu einem Übungsflug in Balzers. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte, führten die beiden Piloten im Gebiet Kammböden/Vorder Alp auf 1880 Metern über Meer Gebirgslandungen durch. Bei zwei Lande- und Startversuchen funktionierte alles reibungslos.