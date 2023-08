Klein Matterhorn: Helikopter birgt bei Zermatt eine Leiche

Die Bergung fand am Klein Matterhorn statt.

Am Dienstag wurde am Klein Matterhorn bei Zermatt eine Leiche per Helikopter geborgen. Dies berichtet «Blick» unter Berufung auf einen Leser. Dieser vermutet, die Leiche habe schon länger dort gelegen. Die Kantonspolizei Wallis bestätigte den Einsatz gegenüber «Blick». «Am Dienstag wurde im Gebiet des Klein Matterhorns mit einem Heli eine Leiche geborgen», wird ein Polizeisprecher zitiert.