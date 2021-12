Saas-Fee VS – Helikopter crasht auf Gebirgslandeplatz im Wallis

Am Samstagmorgen war ein Helikopter vom Flugplatz Raron in Richtung Gebirgslandeplatz Alphubel auf 3782 m. ü. M in Saas-Fee gestartet. Bei der Landung wurde er stark beschädigt. An Bord waren der 34-jährige Helikopterpilot und drei Gäste. Die Insassen des Hubschraubers wurden bei der Landung nicht verletzt.