Air Zermatt Heli abgestürzt – offenbar fünf Personen an Bord

Ein Helikopter der Air Zermatt ist am Dienstagmorgen im Monte-Rosa-Massiv nahe der italienischen Grenze abgestürzt. Nach ersten Informationen waren fünf Personen an Bord, wie tio.ch schreibt. Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr in einer Höhe von etwa 4500 Metern im Bereich des Colle Gnifetti, direkt unterhalb der Capanna Margherita, der höchstgelegenen Hütte in Europa.