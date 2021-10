Studie aus Deutschland – Helikopter-Eltern machen Kinder der «Generation Alpha» unglücklich

«Noch nie so viele unglückliche Kinder»

Für Studienleiter Rüdiger Maas ist klar: «In Deutschland gab es noch nie so viele unglückliche Kinder». Gründe für die schockierenden Resultate sieht Maas vor allem bei den Eltern. Als einen der ausschlaggebenden Punkte führt die Studie die Überbehütung an, unter der viele Kinder leiden würden. Diese Überbehütung durch «Helikopter-Eltern», die mit steigendem Alter paradoxerweise meist noch zunimmt, könne für Kinder die gleichen Folgen haben wie Vernachlässigung.

Eltern sind verunsichert

Aussenstehende Expertinnen und Experten relativieren die Ergebnisse der Studie. Nach der Einschätzung von Lennart Schalk, Leiter des Instituts für Unterrichtsforschung, sei die Studie zwar mit grossem Aufwand verbunden, es werde aber viel durcheinandergewürfelt. So dürfte zum Beispiel das Medienverhalten eines Zweijährigen anders aussehen als das eines Zehnjährigen, in der Studie würden diese aber in einer generellen Aussage zusammengefasst. Auch dass der Fragebogen, der von den Lehrpersonen ausgefüllt wurde, nicht einsehbar ist, sei problematisch. So lasse sich nicht feststellen, wie suggestiv die gestellten Fragen waren.