Italien: «Leider gibt es keine Überlebenden» – Helikopter mit 7 Personen an Bord abgestürzt

«Leider gibt es keine Überlebenden», sagte der Vizepräsident der Region Apulien, Raffaele Piemontese, der Nachrichtenagentur Adnkronos am Samstagnachmittag. Der Hubschrauber mit zwei Piloten, einem italienischen Arzt und einer Touristenfamilie aus Slowenien an Bord war am Vormittag vom Radar verschwunden. Rettungskräfte suchten später im Raum Apricena nahe der apulischen Stadt Foggia nach dem Helikopter, zu dem der Kontakt zuvor abgebrochen war, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Alle sieben Menschen an Bord sind gestorben.