Madagaskar : Helikopter stürzt ab – Minister nach zwölf Stunden aus Wasser gerettet

Vor Madagaskar ist am Montag ein Helikopter abgestürzt. General Serge Gelle, der Staatssekretär für Polizei, schwamm zwölf Stunden zur Küste.

Nach einem Helikopterabsturz ist in Madagaskar ein Mitglied der Regierung zwölf Stunden lang ans rettende Ufer geschwommen. General Serge Gelle, der Staatssekretär für Polizei, erreichte am Dienstagmorgen die Küstenstadt Mahambo, wie der Leiter der Hafenbehörde sagte. Der 57-Jährige hatte sich mithilfe des Schleudersitzes aus dem Helikopter befördert und einen der Sitze als Schwimmhilfe benutzt.

Getrennt von ihm erreichte ein weiterer Insasse am Dienstag die Küstenstadt. Zwei Menschen werden derweil noch vermisst. Der Helikopter war am Montag vor der Nordostküste des afrikanischen Inselstaates abgestürzt.

Ein Video in Online-Netzwerken zeigte General Gelle erschöpft auf einem Liegestuhl, immer noch in seiner Uniform. «Meine Zeit zum Sterben ist noch nicht gekommen», sagte er darin. Er friere, sei aber nicht verletzt.

Der Helikopter war bei Bergungsarbeiten nach einem Schiffsunglück im Einsatz. Ersten Mitteilungen der Behörden zufolge waren 50 Passagiere gerettet worden. 39 Personen sind beim Unglück gestorben. Die insgesamt etwa 130 Passagiere seien illegal an Bord gewesen, da es sich bei der «Francia» eigentlich nur um ein Frachtschiff gehandelt habe, hatte ein Sprecher der Hafenbehörde erklärt. Das Schiff war am Montag in der Hafenstadt Antanambe in Richtung auf den 75 Kilometer südlich gelegenen Zielhafen Soanierana Ivongo gestartet.