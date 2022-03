Gordola TI : Helikopter stürzt im Kanton Tessin ab – Video zeigt, wie Rauch aufsteigt

Im Kanton Tessin ist am Mittwoch ein Helikopter abgestürzt. Ob der Pilot überlebt hat, ist noch unklar.

Am Mittwoch kurz vor elf Uhr ist in Gordola TI ein Helikopter abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Gegend oberhalb von Gaggiole, in gebirgigem Gelände. Mehrere Personen beobachteten den Absturz vom Piano di Magadino aus. Die Gemeinde Gordola liegt rund sechs Kilometer von Locarno entfernt.