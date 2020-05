Aktualisiert vor 22min

Helikopter und neun Boote suchen stundenlang nach vermisstem Surfer

Im Bereich der Bregenzer Bucht am österreichischen Bodenseeufer geriet am Freitagabend ein Surfer in Not. Gefunden wurde er erst nach vier Stunden. Im Einsatz standen zahlreiche Helfer, Boote und einem Helikopter.

Darum geht es Ein Surfer wurde im Grenzbereich Österreich – Deutschland zwischen Bregenz (A) und Linda (D) vermisst.

Der Mann wurde zuletzt kurz vor dem Eindunkeln gesehen.

Eine Passantin informierte die Rettungskräfte. Als diese am See eintrafen, konnte der Surfer nicht mehr geortet werden.

Darauf suchten rund hundert Personen mit Booten, Helikopter und Hunden nach dem Vermissten.

Vier Stunden nach Beginn der Suche wurde der Mann gefunden und ins Spital gebracht.

Am Freitagabend kam es zu einer grossangelegten Suchaktion nach einem vermissten Surfer auf dem Bodensee, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Samstagnachmittag mit. Im Bereich Bregenzer Bucht konnte eine Spaziergängerin im Bereich des Campingplatzes in Lindau-Zech, der gleich bei der Grenze zwischen Österreich und Deutschland liegt, gegen 21.30 Uhr einen Surfer auf dem Bodensee beobachten, der offensichtlich Probleme hatte, das Ufer zu erreichen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Wind aus Nordost mit einer Stärke bis zu 7 Beaufort. Der Surfer wurde in der Folge vom Ufer abgetrieben.



Die Frau alarmierte über Notruf die bayrischen Einsatzkräfte, welche in Richtung Leiblachmündung ausrückten. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Passantin den Sportler aus den Augen verloren. In weiterer Folge wurden die österreichischen Einsatzkräfte nachalarmiert und der Bereich zwischen Lindau, Lochau und Bregenz abgesucht.

Hunde, Helikopter, hundert Helfer

Es kam zu einer umfangreichen Suchaktion. Im Einsatz standen insgesamt neun Einsatzboote aus Vorarlberg und Bayern. Weiter kamen ein Polizeihubschrauber aus Bayern mit einer Wärmebildkamera und zahlreiche Helfer für die Uferabsuche zum Einsatz. Erst am Samstagmorgen kurz nach 1.30 Uhr konnte der vermisste Surfer im Gemeindegebiet von Hörbranz (A), beim Uferabschnitt Schmelzwiese, in stark unterkühltem und erschöpftem Zustand aufgefunden werden.

Der Sportler hatte sich nach einem technischen Gebrechen an seinem Sportgerät selbständig ans Ufer retten können, war jedoch nicht mehr in der Lage, auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann wurde in ein Spital in Bregenz eingeliefert und dort stationär behandelt.