Was ist bloss beim Giro d’Italia los? Nachdem für den Topfavoriten Geraint Thomas die Italien-Rundfahrt nach einem Sturz wegen einer Flasche früh zu Ende ging, traf es nun mit Luca Wackermann einen weiteren Fahrer.

So war der 28-jährige Italiener nach dem 4. Teilstück vom Dienstag durch ein fliegendes Absperrgitter schwer verletzt worden. Das Gitter wurde durch einen zu tief fliegenden Helikopter aufgewirbelt. Der Italiener erlitt eine Fraktur des Nasenknochens und vermutlich auch im Lumbosakralbereich. Zudem erlitt er Prellungen und Wunden im Gesicht, an den Armen und Beinen sowie am restlichen Körper.