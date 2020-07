vor 1h

Oberurnen GL

Helikoptereinsatz wegen brennendem Gaden

Ein Gaden in Oberurnen GL ist am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort, auch ein Löschhelikopter ist im Einsatz.

Darum gehts In Oberurnen GL ist ein Gaden in Brand geraten.

Die Feuerwehr und ein Löschhelikopter sind beim Löscheinsatz beteiligt.

Meldungen über Verletzte liegen keine vor.

Dichter Rauch steigt am Donnerstagnachmittag nach 14 Uhr in Oberurnen GL in den Himmel, wie im Video von Leser-Reporter Lukas Schiesser zu sehen ist. «Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sind ausgerückt und vor Ort im Einsatz», sagt der Leser-Reporter. Zudem ist auch ein Löschhelikopter im Einsatz. Ein Arbeitskollege des Leser-Reporters, der in der Feuerwehr ist, hätte ebenfalls zum Brand ausrücken müssen. «Ich nehme an, dass ein Gaden in Brand geraten ist» , sagt Schiesser. Auch weitere Leser-Reporter schickten Aufnahmen vom Brand. Die Kantonspolizei Glarus bestätigt den Einsatz auf Anfrage.

1 / 3 In Oberurnen ist am Donnerstag eine Garage in Brand geraten. Kantonspolizei Glarus Die Feuerwehr Glarus Nord konnte den Brand mit Unterstützung eines Löschhelikopters unter Kontrolle bringen. Kantonspolizei Glarus

Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Glarus untersucht die Brandursache. KEYSTONE

Brandursache noch unklar

Durch intensive Löscharbeiten der Feuerwehr Glarus Nord und einem Löschhelikopter der Heli Linth konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstagnachmittag mitteilte.