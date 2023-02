Buochs: Helis der deutschen Bundespolizei im Schweizer Luftraum

Die Schweizer Luftraumbehörde Skyguide bestätigt die beiden Flüge. So sei jeweils am Morgen und am Nachmittag ein Helikopter im deutschen Oberschleissheim gestartet.

Zwischenstopp am Militärflughafen Emmen

Die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide bestätigt, dass am Mittwochmorgen und -nachmittag jeweils ein Helikopter der Bundespolizei in die Schweiz geflogen ist. Diese sind gemäss dem bei Skyguide eingereichten Flugplan im deutschen Oberschleissheim gestartet, haben in Emmen einen Zwischenstopp eingelegt und sollen danach in Alpnach gelandet sein.

Auf Anfrage von 20 Minuten teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit, dass am Mittwoch zwei Helikopter in die Schweiz geflogen seien. Grund für die Flüge sei, dass die Maschinen in der Schweiz gewartet würden. Die Landung am Flughafen Buochs, der früher ein Militärflugplatz war, lässt vermuten, dass die deutsche Bundespolizei bei der Wartung ihrer Maschinen, etwa dem von Airbus produzierten Super-Puma, auf die Schweizer Firma Ruag setzt. Sie ist auch Technologiepartner der Schweizer Armee und verfügt über diverse Standorte, so auch einen in Alpnach in unmittelbarer Nähe zum Flughafen.