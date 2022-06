Tests in Luzern: Heller Strassenbelag soll Städte vor Überhitzung schützen

Um den sogenannten Hitzeinseleffekt zu reduzieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist der Einsatz von neuen und helleren Strassenbelägen. In der Stadt Luzern werden momentan solche Beläge getestet, wie die Stadt Luzern auf Facebook schreibt. «Je dunkler der Belag ist und je stärker die Sonneneinstrahlung absorbiert wird, umso mehr Abwärme entsteht beim Strassenbelag», sagt Reinhard Hofmann, Projektleiter beim Tiefbauamt der Stadt Luzern. «Mit einem aufgehellten Belag wollen wir messen, wie gross die Temperaturunterschiede im Vergleich zu dunklen Belägen sind», so Hofmann.

Für die Tests wird an der Blattenmoosstrasse ein Belag in verschiedenen Variationen getestet. Als Vergleichspunkt wird ein genormter Belag genutzt, der gängigen Anforderungen an den Strassenverkehr entspricht. «Davon wird eine dünne Schicht abgeschliffen, damit das graue Gestein darunter zum Vorschein kommt. Der Belag wird dadurch heller», sagt Hofmann. Bei einem weiteren Testbelag wurde das graue Gestein durch weisses Gestein ersetzt. «Der Grundbelag ist jedoch derselbe», so der Projektleiter.