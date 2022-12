WM 2022: Argentinien-Held Angel Di Maria sagte Final-Treffer voraus

Es lief die 36. Minute des WM-Finals zwischen Argentinien und Frankreich. Lionel Messi wurde an der Mittellinie angespielt, mit zwei Ballberührungen leitete er den Ball zu Aussenverteidiger Nahuel Molina weiter. Dieser reagierte blitzschnell und schickte Alexis MacAllister in die Tiefe. Der Brighton-Profi legte einige Meter zurück und spielt dann einen mustergültigen Pass auf Angel Di Maria. Der 34-Jährige blieb cool und traf zum 2:0. Mit diesem Tor schoss er die Albiceleste-Anhänger in Ekstase. Nicht nur das, denn der Juve-Star erfüllte damit seine eigene Prophezeiung.

Denn vor dem wichtigsten Spiel seines Lebens schickte Di Maria seiner Ehefrau Jorgelina Cardoso Nachrichten, in denen er vorhersagte, dass er im Final treffen werde. «Ich werde Weltmeister sein, meine Liebe. Es steht geschrieben. Und ich werde ein Tor machen. Das steht geschrieben wie im Maracanã und in Wembley», schrieb der Flügelstar seiner Liebsten. Als Beweis postete Cardoso einen Screenshot des Chatverlaufs mit ihrem Gatten auf Instagram.

Nicht sein erstes Final-Tor

Dass Di Maria einen grossen Anteil hat an den Erfolgen der argentinischen Nationalmannschaft, ist nicht erst seit seinem Tor gegen Frankreich bekannt. Bereits 2021 schoss er im Maracanã-Stadion Argentinien zum lang ersehnten Titel in der Copa America. Im Juni traf er im Wembley-Stadion in London in der Finalissima gegen Europameister Italien. Auch in diesem Endspiel traf der 34-Jährige zum zwischenzeitlichen 2:0.