Helsana legt Löhne offen und streicht fast alle Boni

Löhne sind in der Schweiz immer noch ein Tabuthema. Das könnte sich aber ändern. Der Personalexperte Matthias Mölleney und CEO Manuel Wiesner waren Ende Januar im Studiotalk von 20 Minuten.

Bei der Helsana wissen die Angestellten, in welcher Funktion es wie viel Lohn gibt.

Der Lohn ist für viele in der Schweiz ein gut gehütetes Geheimnis. Doch immer mehr Unternehmen wie Ergon Informatik, die Alternative Bank oder Familie Wiesner Gastronomie mit Restaurants wie Nooch und Negishi haben den Lohn offen gelegt.

Vor allem sei es aber ein vielfacher Wunsch der Mitarbeitenden. «Sie wollten Klarheit, wo sie mit ihrem Salär stehen. Jetzt können wir diese Vergleichsmöglichkeit bieten», so Hunziker. Für jede der 400 Arbeitsfunktionen bei Helsana gibt es im Intranet nun ein Lohnband mit einer Spanne von 30 Prozent für den Minimal- und Maximallohn.

Boni fast komplett abgeschafft

Dort steht auch, welche Voraussetzungen wie etwa Weiterbildung, Berufserfahrung und Sprachkenntnisse es pro Funktion braucht. «Die Mitarbeitenden sehen so, wie sie sich für die nächste Funktionsstufe weiterentwickeln müssen. Sie sollen die Entwicklungsschritte besprechen können. Wenn sie dafür in andere Geschäftsbereiche wechseln, profitiert vom unternehmensweiten Wissen auch die Kundschaft», so Hunziker.