Finnland: Helsinkis Vize-Bürgermeister beim Graffiti-Sprayen erwischt

Nachdem der stellvertretende Bürgermeister Helsinkis beim Sprayen in einem Eisenbahntunnel erwischt wurde, will er nicht zurücktreten.

Arhinmäki ist einer von vier stellvertretenden Bürgermeistern der 650’000-Einwohner-Stadt und war von 2011 bis 2014 finnischer Minister für Kultur und Sport. Er war zusammen mit einem Freund am Freitag von Wachleuten in einem Eisenbahntunnel im Osten Helsinkis erwischt worden, kurz nachdem sie ein Graffito fertiggestellt hatten, das nach Ansicht finnischer Street-Art-Experten teilweise von Werken aus den 1970er-Jahren in New York City inspiriert war.