Helvetiaplatz: «Free Palestine»-Rufe – Hunderte nehmen an Demo teil

Auch die die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und die «Jüdische Stimme für Gerechtigkeit in Israel/Palästina» wollten am Donnerstag in Zürich eine Kundgebung «für einen gerechten Frieden» abhalten. Die Organisationen fordern die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln, die Schaffung eines humanitären Korridors für die palästinensische Zivilbevölkerung und einen Stopp der Gewalt. Am Tag vor der Kundgebung wurde den Organisatoren jedoch die Bewilligung entzogen.