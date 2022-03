«Ski & Fly» – Helvetic Airways bietet Skilehrern Sommerjob als Flight Attendant an

So soll das neue Arbeitsmodell «Ski & Fly» von Helvetic Airways funktionieren.

Die Skisaison neigt sich dem Ende zu. Spätestens nach Ostern schliessen die letzten Skigebiete ihre Pisten. Jetzt sollen Skilehrerinnen und Skilehrer im Sommer für die Helvetic Airways arbeiten. Die Schweizer Regionalairline bietet neu «Ski & Fly» an.

Saisonangestellte sollen in den Sommermonaten Vollzeit als Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter arbeiten. Das Programm ist laut dem Branchenportal «HTR» auf zwei Sommersaisons ausgelegt und beinhaltet sämtliche Einführungskurse und Schulungen in Zürich-Kloten sowie die Einführungsflüge in der Kabine.