Helvetic Airways: Crew soll im Dienst nicht Schweizerdeutsch sprechen

«Absurd» und «schwachsinnig»

Auch Ticinesi und Romands haben Mühe mit Schweizerdeutsch

Zudem würde man sich in der Aviatik in einem sehr internationalen Arbeitsumfeld bewegen: Seit jeher gebe es Angestellte aus dem In- und Ausland, die sich erst ans Schweizerdeutsch gewöhnen müssten, sagt Benz. «Das gilt übrigens auch für Personen aus dem Tessin oder der Romandie», ergänzt er.

Ja. Ja, aber nicht so gut. Nein, aber ich kann Schweizerdeutsch verstehen. Nein, und verstehen tu ich es auch nicht. Ich will nur die Resultate sehen.

Englisch gilt als offizielle Aviatik-Sprache

Dass es jedoch eine verbindliche Regel gebe, dass während der Dienstzeit Hochdeutsch gesprochen werden muss, streitet Helvetic ab. «Es gibt weder ein Verbot noch eine Weisung», so Mediensprecher Benz. Jedoch weist die Fluggesellschaft darauf hin, dass die offizielle Sprache in der Aviatik Englisch sei – was auch in Manuals festgehalten werde. Es dürfe also Schweizerdeutsch gesprochen werden, einfach «nicht nur», wie Benz erklärt.