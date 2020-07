Routennetz

Helvetic lanciert Pop-up-Flüge

Die Schweizer Regional-Airline reagiert auf die Corona-Krise und will kein normales Streckennetz mehr anbieten. Mit den sogenannten Pop-up-Flügen werden Destinationen nur noch für eine kurze Zeit angeflogen.

Helvetic Airways versucht in der Corona-Krise, neue Wege zu gehen und lanciert sogenannte Pop-up-Flüge. Sie sollen das herkömmliche Liniennetz mit regelmässig stattfindenden Flügen ersetzen. Mit dem Pop-up-Konzept werden für kurze Zeit bestimmte Destinationen angeflogen. Das schreibt die Schweizer Regional-Airline am Mittwoch in einer Mitteilung.