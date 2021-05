Erzwungene Flugzeuglandung : «Hemmungslos», «grössenwahnsinnig»? So tickt Alexander Lukaschenko

Der «letzte Diktator Europas» erzwang die Landung eines Passagierflugzeugs, um den Oppositionellen Roman Protassewitsch (26) zu verhaften. Was für eine Denke und für ein Selbstverständnis dahinterstecken.

via REUTERS

Jetzt hat der Langzeitmachthaber mit der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk und der Festnahme eines kritischen Bloggers international für Entrüstung gesorgt. Die EU hat bereits neue Sanktionen verhängt.

Präsident Alexander Lukaschenko regiert Belarus seit 27 Jahren mit eisernen Hand.

Lukaschenkos Biografie gibt Einblicke in das Selbstverständnis des «letzten Diktators Europas», der seit Jahrzehnten unter einer schweren Persönlichkeitsstörung leiden soll.

Alexander Lukaschenko ist seit 27 Jahren in Belarus an der Macht.

Weltweit ist die Entrüstung gross nach der erzwungenen Landung der Ryan-Air-Maschine Flug FR4978 und der Festnahme des Journalisten und Aktivisten Roman Protassewitsch (26). Belarus’ Präsident Alexander Lukaschenko «hat offenbar alle Hemmungen verloren und denkt nur mehr an Rache und Machterhalt», schreibt etwa die liberale slowakische Tageszeitung «Dennik N».

Anderer Kommentatoren sprechen von « Grössenwahn » und davon, dass «Lukaschenko, der an die regionalen Machthaber der Sowjetära erinnert, in den 27 Jahren seiner Herrschaft immer repressiver und autokratischer geworden ist».

Schwere Persönlichkeitsstörung

Dieses Verhalten lässt sich teilweise auch mit Lukaschenkos Biografie erklären. Er sei das «Schmuddelkind des Dorfes gewesen», das sich nach vielen Erniedrigungen vorgenommen habe, «es allen zu zeigen», so ein mit Lukaschenko befreundeter Schriftsteller. «Und genau das tut er jetzt».

Später wurde bekannt, dass bei Lukaschenko bereits 1976 eine schwere Persönlichkeitsstörung dia­gnostiziert worden war, was Militärpsychiater 1982 offenbar erneut bestätigten.

«Kaninchen schlachten, bringe ich nicht über mich»

So stieg Lukaschenko voll in die Politik ein. Er gab sich als Kämpfer gegen Korruption, was ihn populär und 1994 zum ersten Präsidenten der Republik Belarus machte. Lukaschenko gewann damals im Übrigen mit 80,1 Prozent – derselbe Stimmenanteil, den er 26 Jahre später wieder für sich reklamierte.