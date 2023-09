Loredana und Karim Adeyemi teilen Paarfotos

1 / 7 Loredana und Karim Adeyemi teilen auf Instagram ihr Beziehungsglück. Instagram/loredana Die Rapperin postete mehrere Fotos mit ihrem Partner. Die beiden waren anscheinend zusammen in London. Instagram/loredana Bei den BVB-Fans kommt der Post weniger gut an. Sie appellieren an den Fussballer, er solle sich lieber auf seine Leistung konzentrieren. Instagram/loredana

Darum gehts Loredana (28) teilt aktuelle Bilder mit ihrem Partner, dem Fussballer Karim Adeyemi (21).

Das Paar war anscheinend gemeinsam in London.

Der Instagram-Post sorgt bei den Fussballfans für Kritik.

Die Schweizer Rapperin Loredana (28) und der Fussballer Karim Adeyemi schweben auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Monaten bestätigten die beiden ihre Beziehung auf Instagram. Nun stellt die 28-Jährige ihr Liebesglück auf Social Media erneut zur Schau.

Anscheinend verbrachten die Musikerin und der BVB-Star gemeinsame Ferien in London. Auf einem Foto sieht man den 21-Jährigen vor dem Buckingham-Palast. In einem weiteren Bild küsst er Loredana auf die Stirn, welche entspannt die Augen schliesst. Spiegelbilder sind im Post, den die Rapperin mit «lovelovelove» untertitelt hat, ebenfalls enthalten. Es ist nicht der erste Trip, den die Turteltauben gemeinsam unternahmen. So machte Loredana die Beziehung zum Münchner mit Ferienfotos aus der Toscana öffentlich.

Karim Adeyemi muss Kritik einstecken

Nicht alle scheinen Loredana und Karim die Zweisamkeit während der Liga-Pause zu gönnen. So häufen sich unter dem Post die Kommentare von frustrierten Dortmund-Fans. Der BVB verpasste im Mai knapp den Meistertitel und startete dieses Jahr mit enttäuschenden Resultaten in die neue Saison. «Konzentrier dich mal auf deine Leistung, Junge!», schreibt ein Nutzer. «In Dortmund nur Schrott spielen. Dafür bei Instagram ganz vorne dabei. Genau solche Menschen brauchen wir in Dortmund nicht», stichelt ein weiterer. Andere verteidigen den Fussballer. «Macht doch seine Leistung auf dem Platz bitte nicht vom Glück in der Liebe abhängig», stellt ein Fan klar.

Bist du BVB-Fan? Ja, es ist mein Lieblingsclub. Geht so. Nein, ich finde andere Vereine besser. Ich interessiere mich nicht für Fussball.

Auch Loredanas Ex Mozzik (27) stichelte nach dem Liebes-Outing gegen die beiden. Der kosovo-albanische Rapper teilte ein Foto von sich im neuen Bayern-Trikot – ein Rivale des BVBs in der deutschen Bundesliga. Somit provozierte Mozzik mit seinem Post scheinbar ganz bewusst die neue Beziehung seiner Ex. Doch alles halb so schlimm, wie er anschliessend in seiner Story wissen liess. «Alles mit Humor nehmen», schrieb er und fügte ein Herz sowie ein Kuss-Emoji hinzu.