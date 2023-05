Mexiko Stadt: Huhn legt U-Bahn lahm – Bürgermeisterin spricht von «Sabotage»

Ein Huhn hat in einer U-Bahn-Station der mexikanischen Hauptstadt eine wilde Hatz ausgelöst. Nachdem sich das Tier auf die Gleise verirrte, wurde eine U-Bahnlinie gestoppt. Am Montag verbreitete Videoaufnahmen zeigten, wie in der Station in der Nähe des Zentrums von Mexiko-Stadt am Sonntag der Strom abgeschaltet wurde.